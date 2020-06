Dídimo Heleno

O advogado Hugo Moura envia a esta Coluna informação interessante. O juiz do trabalho substituto, Marcos Vinícius Barroso, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar o processo nº 0000172-43.2013.5.030012, trouxe em sua sentença um tópico especialmente para agradecer ao Banco Itaú Unibanco…