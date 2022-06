Dídimo Heleno

O presidente da Associação Tocantinense dos Advogados Trabalhistas (ATAT), Murilo Braz Vieira, informa que será realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em parceria com a Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, o treinamento básico a respeito do PJe-Calc destinado aos advogados e advogadas trabalhistas do Tocantins e de Brasília (DF), que ocorrerá nos dias 7 e 8 deste mês, na modalidade à distância, no canal do Youtube da Escola Judicial do TRT-10.

Essa iniciativa tem como pilares as Resoluções CSJT nº 185, de 24 de março de 2017, e a de nº 274, de 28 de agosto de 2020, que dispõem sobre a padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho e dá outras providências, como a promoção, pelos Tribunais Regionais, da capacitação dos advogados e advogadas na utilização do Sistema “PJe-Calc Cidadão”.

Importante notar que o curso é gratuito e os links de acesso serão divulgados pela ATAT e também disponibilizados no site oficial do TRT da 10ª Região. O presidente destaca, ainda, que é pré-requisito à participação a instalação, pelo interessado, da ferramenta PJe-Calc Cidadão, na versão mais recente, para o melhor acompanhamento do curso e das demonstrações que serão realizadas. Maiores informações por meio do Instagram da ATAT (@atat.to) ou pelo seguinte e-mail: atat.adv@gmail.com.