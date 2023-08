Dídimo Heleno

Hoje o advogado Leonardo Maciel, de Palmas, e que atua na área trabalhista, será homenageado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília. Ele receberá a Comenda da Ordem do Mérito Dom Bosco, destinada a cidadãos e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho e, especificamente, ao TRT 10, cuja jurisdição abrange o Distrito Federal e o Estado do Tocantins.

Na oportunidade, também serão homenageados juízes, desembargadores e procuradores do trabalho. Essa honraria foi instituída em 1991 por meio da Resolução Administrativa nº 34, ano em que a Corte Trabalhista em questão completou uma década de instalação. A comenda faz alusão ao sacerdote Dom Bosco, que, ainda no século 19, teria profetizado em sonho a fundação da capital brasileira. Para assistir ao evento basta acessar o canal do TRT-10 por meio do Youtube.