Dídimo Heleno

Uma academia de ginástica de Brasília conseguiu na Justiça reduzir o seu aluguel em 25% do valor cobrado atualmente, até que suas atividades sejam normalizadas, por conta da crise do coronavírus. Em análise do caso, o juiz disse ser “inegáveis e gravosos os reflexos sobre o faturamento e tal situação,…