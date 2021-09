A vida é loka

Dídimo Heleno

Esses dias tinha um moleque na quebrada/Com uma arma de quase 400 páginas na mão/Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia/Um caras sem nike no pé indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus/Uns tiozinhos e umas tiazinhas no sarau enchendo o cara de poemas/Depois saíram vomitando versos na calçada/O tráfico de informação não para/Uns estão…