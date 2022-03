A odisseia

Dídimo Heleno

Uma das maiores dificuldades que se detecta no serviço público é o fato de o servidor público, com as honrosas exceções, não entender que ele está ali justamente para servir o público. Pode ser clichê, mas o patrão dele é o cidadão que paga os seus impostos – e o que não paga também. São impressionantes a morosidade, incompetência e descaso com os…