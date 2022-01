Para todos os que gostam de futebol é já foram a um estádio assistir a uma partida sabe que a pessoa mais requisitada, mais lembrada e mais “elogiada” é a mãe do árbitro. Dificilmente um torcedor admite uma falta não marcada, um pênalti ignorado e, se o seu time sai derrotado, é a senhora genitora do juiz que leva a pior.

Apesar de tudo isso a 3ª Turma Recursal de Florianópolis (SC) entendeu que a profissão de árbitro de futebol é naturalmente exposta à opinião negativa dos torcedores, não sendo cabível indenização por danos morais quando tais ofensas não causam prejuízos para além das partidas. Com isso os pedidos insertos numa ação indenizatória foram julgados improcedentes. Ela foi proposta por um juiz de futebol contra três torcedores que o haviam ofendido.

Ainda que os fanáticos tenham chamado o juiz de “ladrão de gasolina da polícia”, a juíza Miriam Garcia Cavalcanti não se sensibilizou e disse que “infelizmente é comum em partidas de futebol que os ânimos de torcedores, jogadores e comissões estejam acalorados e que, sobretudo os árbitros, não sejam tratados com a urbanidade que se espera em situações comuns”, frisou.

Essa incivilidade, segundo a juíza, é proveniente da falta de educação que se observa no ambiente das torcidas esportivas e que estão sujeitos aqueles que optaram pela profissão de árbitro de futebol. Ou seja, para a magistrada, se alguém se dispuser a ser um juiz de ludopédio, que aguente as consequências, entre elas os xingamentos.

E completou a douta: “Para se afirmar que os fatos realmente tivessem alcançado a psique do ofendido, exigir-se-ia demonstração de algum transtorno mais grave, que ultrapassasse a barreira do mero aborrecimento, a exemplo do efetivo prejuízo psicológico constatado por profissional especializado”. A sentença de primeiro grau foi mantida na íntegra (Processo 5003838-88.2020.8.24.0075).