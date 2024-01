Um jovem de 22 anos e outro de 24 acabaram presos no fim da tarde desta última quarta-feira, 10, suspeitos dos crimes de tráfico de drogas e receptação. A prisão aconteceu na altura do km 692 da BR 153, no município de Cariri do Tocantins, região leste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 15 frascos de lança-perfume e um carro clonado que estavam com a dupla. A equipe da PRF afirmou que fizeram a abordagem no veículo modelo Nissan, após uma ultrapassagem proibida.

Os agentes fizeram o acompanhamento tático, mas quando o motorista do carro percebeu a abordagem, fugiu e entrou em uma estrada vicinal e acabou interceptado cerca de 300 metros depois, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco, divulgou a PRF.

Ao consultarem os dados do automóvel, os agentes rodoviários federais afirmaram que perceberam que as placas de identificação estavam adulteradas. E ainda identificaram que havia um registro de roubo/furto no sistema. Ao fazerem a revista no carro, encontraram 1,5 litros da droga conhecida como lança-perfume ou loló.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi, onde foram autuados por receptação de veículo automotor e tráfico de drogas.