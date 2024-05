Vida Urbana Jovens que morreram em acidente na BR-010 trabalhavam em lanchonete na região sul de Palmas Corpo das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal onde passam por exames de necropsia para serem liberados aos familiares

As duas pessoas que morreram no grave acidente na rodovia BR-010, próximo ao Jardim Aureny IV, foram identificadas. As vítimas são Gabriele Soares da Silva, de 24 anos, e Ronald dos Santos Leite, de 25 anos. Os dois trabalhavam em uma lanchonete na região sul da capital. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 00h35. Leia...