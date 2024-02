Um jovem, de 25 anos, que não teve o nome divulgado, acabou preso pela Polícia Civil (PC), no domingo, 11, em Tocantinópolis, no extremo norte do estado, suspeito de matar um homem de 36 anos, durante festa de Carnaval, na madrugada do mesmo dia.

De acordo com a pasta, a prisão ocorreu após a Polícia Civil ser informada do crime e identificar o suspeito. A equipe foi até a residência do homem, mas ele não estava no local.

O pai do suspeito confirmou aos policiais que o filho dele tinha se envolvido em uma confusão na madrugada e atingido um homem com golpes de faca para se defender deste.

Motivação

A SSP informou que conforme apurado pela PC, há cerca de cinco anos, a vítima e o homem se desentenderam. Na época dos fatos, o suspeito acabou atingido com uma paulada na cabeça, que resultou em ferimentos graves, ao qual foi necessário suturar o local com 24 pontos.

O delegado Tiago Daniel informou por meio de assessoria, que "o autor desse homicídio, depois de ter sido lesionado pela vítima no passado, nunca mais foi o mesmo e sempre que ingeria bebida alcoólica comentava a respeito da agressão sofrida e do rancor que tinha de seu autor".

Conforme a secretaria, o pai do suspeito levou os policiais até um bar, onde o filho ingeria bebida alcoólica.

O homem foi preso em flagrante e conduzido até a 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Tocantinópolis, e autuado pelo crime de homicídio.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o suspeito foi recolhido à Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do suspeito.