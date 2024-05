Vida Urbana Jovem sofre queimaduras após veículo pegar fogo em avenida de Araguaína Incêndio aconteceu no Setor Lago Sul e chegou a atingir parte da vegetação próxima, segundo o Corpo de Bombeiros Militar

Um jovem de 24 anos acabou atingido por queimaduras em um dos braços depois que o veículo conduzido por ele pegou fogo enquanto transitava no Setor Lago Sul, em Araguaína, na tarde da segunda-feira (6). Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe com veículo auto bomba tanque, de combate a incêndios, e uma viatura caminhonete foram ...