Vida Urbana Jovem sofre acidente na Ilha das Cobras após pular de flutuante Bombeiros encontraram a vítima desorientada e não respondia a estímulos

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionadas na tarde deste domingo, 26, por volta das 16h para atender um acidente ocorrido na Ilha das Cobras, no lago de Palmas. Testemunhas informaram à equipe que um rapaz teria pulado do flutuante e possivelmente batido com a cabeça em um banco de areia. Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem deitado com a ...