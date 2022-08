Vida Urbana Jovem que tomava banho no Rio Tocantins morre afogado após nível da água subir CBM informou que rapaz estava com grupo de dez pessoas e no final da tarde entrou na água, momento em que nível do rio subiu e a correnteza o levou

Um jovem de 21 anos morreu vítima de afogamento em uma ilha no Rio Tocantins, localizada no município de Peixe. O fato ocorreu na tarde deste sábado, 27, por volta das 17h30. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) receberam o chamado para atender a ocorrência às 18h40 e se deslocaram até o rio, próximo ao Rancho Santa Fé. No local, testemunhas informaram ...