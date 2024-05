Vida Urbana Jovem que morreu atropelada tinha parado em acostamento para ajudar motociclista caído Rayane Santos Gomes e o namorado pararam às margens da TO-030 para socorrer consultor de vendas que havia caído em mata

Rayane Santos Gomes, de 27 anos, morreu após ser atropelada por um carro na rodovia TO-030, no distrito de Taquaruçu, em Palmas. Ela e o namorado Daniel Barbosa Martins, de 28 anos, haviam parado no acostamento da via para ajudar um motociclista caído. Segundo a Polícia Militar, Rayane estava na garupa da moto do namorado, quando foi atingida pelo carro. Ela mo...