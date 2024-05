Redação Jornal do Tocantins Stefani Cavalcante

A Polícia Militar divulgou que um jovem, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira (8), na zona rural de Lavandeira, no sudeste do Tocantins, durante confronto com policiais.

Segundo a corporação, o caso aconteceu nesta terça-feira (7). Conforme o relatório da polícia, uma equipe que estava em patrulhamento na região viu um motociclista, que ao ver a viatura deu início a fuga. No caminho, o jovem chegou a jogar uma sacola e pulou da moto.

Segundo a PM, durante a fuga o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os militares que revidaram a agressão. Uma equipe médica do Hospital de Lavandeira foi chamada no local e constataram a morte do jovem. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

No local os policiais encontraram 150g de substância análoga a maconha dentro da sacola, R$262 em espécie e um revólver calibre 32.

A Polícia Militar informou que o jovem era considerado de alta periculosidade e que possuía 10 registros pelo crime de homicídio, três passagens por tráfico de drogas e outras por ter cometido furtos, roubos e ameaças.

O caso, segundo a PM, foi registrado na 15º Central de Flagrantes de Arraias para as medidas cabíveis. O g1 solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e não teve resposta até a publicação da matéria.