Jovem morre afogado no Rio Formoso onde acampava com a família

O Corpo de Bombeiros divulgou o resgate do corpo de José Orlando, 20 anos, no Rio Formoso, a 33 km de Lagoa da Confusão, sudoeste do Estado. Segundo o comunicado, ele estava desaparecido desde as 18h de quarta-feira, 22, após usar uma boia para descer trecho do rio. A vítima não sabia nadar, segundo o comunicado, e morreu afogado perto de onde estava acamp...