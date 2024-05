Vida Urbana Jovem leva choque e morre ao tentar fazer ligação clandestina de energia, diz PM Incidente aconteceu em bairro de Araguaína, no norte do Tocantins. Irmão da vítima também estava no local fez o relato à polícia

O jovem Wemerson Rodrigues de Lima, 18 anos, morreu em Araguaína, no norte do Tocantins, após levar uma descarga elétrica. Segundo a Polícia Militar, ele e o irmão estariam tentando fazer uma ligação clandestina de energia quando o acidente aconteceu. O caso foi registrado por volta das 20h desta sexta-feira (17), no setor Jardim dos Ypês 3. A PM foi chamada ao loc...