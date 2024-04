Vida Urbana Jovem esfaqueado em motel após negar Pix é ouvido em hospital Vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins. Suspeitas podem responder por extorsão. Boletim de ocorrência foi registrado no sábado (20)

O jovem de 21 anos esfaqueado dentro de um motel em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, foi ouvido ainda no hospital pela Polícia Civil. Duas mulheres que estavam com ele são suspeitas do crime, que foi registrado como extorsão. Ele teria negado enviar Pix para as mulheres. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (19), por volta da 23h30. Um funcionário da recepção do motel escutou gritos na direção de um dos quartos e encontrou a vítima feri...