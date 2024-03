O Jovem Filipe Brito Lima Pires, 27 anos, continua desaparecido desde o dia 6 de março. Segundo a mãe, Dorinete de Brito, 49 anos, ele saiu da casa e disse que iria resolver pendências no banco e vender um botijão de gás.

A Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) divulgou, em nota, que investiga o caso, e obteve informações que o jovem foi visto na região norte da capital, mas ainda não conseguiu localizá-lo.

Também reforçou o pedido a quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização de Filipe, para acionar a Polinter por meio do (63) 8145-0252.

Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, o último contato de Filipe com a mãe foi por telefone na tarde do dia 6 de março. O jovem teria buscado sua mudança em Luzimangues e levado até a casa da mãe, na região sul de Palmas. Mais tarde, Filipe saiu de carro, um Volkswagen Gol vermelho, vestido com short e camiseta preta.

Nesta quarta-feira (20), por telefone, a mãe de Filipe disse que recebeu muitas informações sobre o paradeiro do filho, mas que a polícia não retornou mais detalhes do que foi feito.

"Soube que o carro dele está rodando pela cidade. Também recebi ligação de uma pessoa que viu Filipe próximo a 'portelinha', na região sul de Palmas. Não sei mais o que fazer, quem está precisando de ajuda é eu", desabafou.