Jovem de 32 anos sem comorbidade é uma das 10 vítimas registradas nesta quarta

Dez óbitos de Covid-19 são integrados aos dados do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 21. As mortes contabilizadas hoje variam entre pessoas de 32 a 96 anos de idade. Desde o início da pandemia no Tocantins, 18 de março de 2020, até está quarta, 3.429 pessoas perderam a vida em decorrência do vírus. Nesta quarta, o Estado também registrou mais 4...