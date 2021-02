Vida Urbana Jovem de 26 anos morre após barco com sete pessoas afundar no Rio Araguaia Grupo fazia a travessia do Rio Araguaia em direção a uma ilha, mas cerca de 150 metros após o início da viagem o barco afundou. Ninguém usava colete salva-vidas

O jovem Evandro Sousa dos Santos, 26 anos de idade, morreu afogado na noite deste sábado, 13, após uma embarcação de pequeno porte naufragar com sete pessoas a bordo, em Araguanã, cerca de 100km de Araguaína, norte do Tocantins. O grupo fazia a travessia do Rio Araguaia em direção a uma ilha, mas cerca de 150 metros após o início da viagem o barco afundou. Ninguém usava c...