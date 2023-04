Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 20 anos, identificado como Wallify Bueno Glória, morreu e outro de 25 ficou ferido durante um assalto na quadra 1112 sul, na marginal oeste da BR-010, próximo a um bar, na madrugada deste domingo, 30, em Palmas.

De acordo com o relato policial, o crime ocorreu por volta das 3h, policiais civis foram acionados e informaram que segundo militares que estavam no local, os dois jovens trafegavam de motocicleta quando um suspeito de moto se aproximou, anunciou o assalto e atirou contra as vítimas, em seguida fugiu.

O rapaz de 20 anos morreu no local, e o outro foi atendido e levado ao hospital. Foram levados os celulares das vítimas, porém, a motocicleta não.

Ainda segundo a narrativa, todos os envolvidos, autor e as vítimas estavam em uma bar que fica próximo ao local do fato. A perícia encontrou estojos de munição calibre 380, no local.

Segundo o registro, até o momento do registro o autor não havia sido identificado, mas uma testemunha que estava no bar, disse ter visto uma pessoa que portava uma pistola e que possivelmente possa ser o autor do latrocínio.

Tanto no estabelecimento, quanto em uma empresa em frente ao ocorrido há câmeras de monitoramento que serão posteriormente analisadas na investigação.

O fato foi registrado na 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas.