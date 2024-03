Vida Urbana Jovem de 19 anos é morto a tiros em evento de som automotivo em Palmas Polícia Militar afirmou que vítima tem passagens por furto, porte de ilegal de arma de fogo e roubo. JTo apurou que trata-se do estudante Phelipe Gabriel Rodrigues Araújo, morador da região norte da capital

Atualizada às 13h34 Um jovem de 19 anos acabou morto a tiros na manhã deste domingo, 3, em uma festa de som automotivo no Sindicato dos Taxistas, na Quadra 812 Sul, em Palmas, por volta das 5h30. O jovem já estava sem vida quando os militares chegaram e testemunhas afirmaram aos policiais que a situação teve início durante uma confusão entre os envolvidos, onde o autor entrou no in...