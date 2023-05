O estudante Artur Uchoa de Matos morreu a tiros nesta terça-feira, 30 de maio, enquanto caminhava próximo à residência na Avenida Contorno, no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas. Ele nasceu em Palmas no dia 31 de maio de 2004. Iria completar seus 19 anos nesta quarta-feira.

Segundo informações policiais, dois homens estavam em uma moto, ainda com o modelo e a marca não identificados, de cor vermelha, e atiraram no jovem com arma de fogo de calibre .380, enquanto ele caminhava. O crime ocorreu no residencial Ipê Amarelo, por volta das 18 horas.

São mais de 70 homicídios em Palmas neste ano desde 1º de janeiro, 20 apenas em maio.

Artur tinha passagens policiais, conforme checagem do Jornal do Tocantins no sistema processual do Tribunal de Justiça (TJTO). Uma das ocorrências era por violência doméstica e resultou em uma denúncia do Ministério Público, no último dia 13 deste mês. Doze dias depois, em 25 de maio, o juiz Antiógenes Souza recebeu a denúncia e o tornou réu, acusado de ter ido à casa de uma ex-namorada, forçar o portão para abrir e ameaçar a moça. O jovem não chegou a ser citado para responder à ação.

O JTO checou que além desta ação penal por violência doméstica, ele tem passagens policiais por dano qualificado, ameaças no âmbito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, entre 2018, ano do primeiro registro, e abril deste ano.

O jornal não conseguiu contato com nenhum familiar da vítima.

A morte será investigada pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (1ª DHP) de Palmas, unidade que registrou o Boletim de Ocorrência.