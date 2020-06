Vida Urbana Jovem dá à luz dentro de ambulância do Samu em Porto Nacional Profissionais que atenderam a ocorrência ajudaram a mãe no parto, que foi finalizado no Hospital Materno Infantil Tia Dedé

A pequena Sofia estava com pressa de chegar a esse mundo e aproveitar o colo de sua mãe. Tamanha era a pressa que ela não esperou nem chegar à maternidade para nascer. Sua mãe, Juliane Moreira da Silva, de 20 anos, que estava com 39 semanas e 6 dias de gestação, entrou em trabalho de parto na manhã deste sábado, 27, e teve sua bebê na ambulância do Serviço de Atendimento M...