Vida Urbana Jovem é preso em flagrante com arma que teria sido usada para atirar em adolescente Prisão aconteceu durante as investigações do crime. O suspeito de disparar contra o adolescente, que também é menor de idade, não foi encontrado

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. De acordo com as investigações, a arma teria sido usada para atirar em um adolescente. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (1), no setor Novo Jardim, em Dianópolis. Conforme a Polícia Civil (PC), a prisão do suspeito foi realizada durante cumprimento de mandado de busca ...