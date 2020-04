Vida Urbana Jovem é presa por tráfico de drogas ao jogar embrulho com cocaína após avistar a PM Caso aconteceu em Palmas nesta segunda-feira

Uma mulher de 21 anos foi presa por suspeita de tráfico de drogas no Sul de Palmas. A ação da Polícia Militar (PM) aconteceu nesta segunda-feira, 20, por volta das 20h30, no setor Sol Nascente. Conforme a PM, durante um patrulhamento de rotina os militares viram duas mulheres e ao se aproximarem, uma delas jogou um pequeno embrulho no chão. Os militares então aborda...