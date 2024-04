Vida Urbana Jovem é esfaqueado após recusar enviar Pix a duas suspeitas depois de encontro Vítima disse aos policiais que as mulheres o teriam forçado a fazer a transferência. Caso ocorreu em Paraíso do Tocantins

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado após um encontro em um motel em Paraíso do Tocantins, região central do estado. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (20). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para averiguar uma possível situação de lesão corporal. Ao chegar ao local, o recepcionista do motel disse que, enquanto trabalhava, ouviu gritos...