Vida Urbana Jovem é denunciado por matar homem com golpes de concreto na cabeça em Araguaína Leonardo Pereira é acusado por homicídio triplamente qualificado contra Willian de Sousa no início deste mês. A vítima teria sido morta por meio cruel e fútil

O Ministério Público denunciou Leonardo Reis Silva Pereira, 25 anos, investigado por matar Willian Pereira de Sousa, no início do mês, em Araguaína. Sousa morreu na madrugada, na rua São João, esquina com a rua São José, no Setor Raizal, ao ser atingido com um pedaço de concreto na cabeça. O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do ac...