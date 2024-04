Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal do Júri condenou Kalebe José Neres dos Santos a 31 anos e dois meses de prisão por assassinar a ex-namorada Emili Nunes Araújo, de 20 anos. O julgamento ocorreu no Fórum de Palmas, na quinta-feira (18).

O Jornal do Tocantins tentou contato com a defesa de Kalebe e aguarda retorno.

Leia também:

Acusado de matar ex-namorada e informar à polícia onde o corpo estava enfrenta júri popular

Suspeito de estuprar e matar ex-namorada tem cela separada dos demais presos

No dia 24 de outubro de 2022, Kalebe teria sequestrado Emili na porta de casa, na quadra 706 Sul, e a levado para um matagal próximo a um condomínio no sul de Palmas. Lá, ele a teria estuprado, assassinado por asfixia e dado golpes de faca, pois ela não queria reatar o relacionamento. Kalebe teria deixado o corpo no lago de Palmas.

O caso chegou às autoridades policiais por meio de uma ligação via 190, por volta das 21 horas, que o próprio autor fez. Ele teria confessado o crime e indicado onde estava o corpo. Quando os policiais encontraram, perceberam sinais de estupro.

"A culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável ao acusado, diante da intensidade do dolo do agente, revelada pelo modo agressivo de agir e pela elevada quantidade de golpes desferidos", descreve trecho da sentença.

De acordo com a sentença assinada pelo juiz Cledson José Dias Nunes, a condenação de Kalebe é pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e estupro. Além do pagamento de R$ 100 mil por danos morais à família da vítima.

O magistrado determinou ainda que o cumprimento da pena seja em regime fechado. Não foi concedido o direito de recorrer da sentença em liberdade.