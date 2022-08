Vida Urbana Jovem é assassinado com tiros nas costas em Araguaína De acordo com as investigações, a motivação do crime teria sido por um interesse amoroso que a vítima e o suspeito tinham em comum

A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã deste sábado, 6, um suspeito de assassinar a tiros um jovem de 22 anos em uma chácara em Araguaína, região norte do estado. Os policiais foram acionados para verificar uma ocorrência que envolvia uma vítima com disparos de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, encontraram Everaldo Júnior Castro da Silva caído no chão, at...