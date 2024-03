A 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ªDHPP) abriu investigação para apurar a morte do jovem Rodrigo César Rodrigues Silva, 22 anos, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (22), em Araguaína.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, no Setor Paulista. Quando a equipe chegou no local da ocorrência, recebeu informação que a vítima foi golpeada com garrafa de vidro e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na UPA, conforme a PM, testemunhas disseram à polícia que o jovem estava com dois amigos bebendo álcool. A vítima teria discutido com um homem e este, segurando uma garrafa de vidro quebrada, golpeou Rodrigo no pescoço, que caiu no chão. Os amigos o socorreram e o levaram à unidade hospitalar.

A polícia diz ter localizado a casa que Rodrigo estava hospedado e conversado com duas testemunhas, que foram levadas à delegacia para fazer a declaração do ocorrido.

Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a abertura da investigação para descobrir o autor do crime.

Em relação ao reconhecimento e liberação do corpo do jovem, informou que familiares entraram em contato com o órgão, mas até às 15h37 desta sexta-feira (22), “ninguém apareceu para receber o corpo que continua na sede do Instituto Médico Legal”, finalizou.

O Jornal do Tocantins pediu informações à UPA em Araguaína.