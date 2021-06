Vida Urbana Josi Nunes, prefeita de Gurupi é vacinada contra a Covid e incentiva imunização nas redes sociais “Cuidem-se! Vacine 1 ou 2 doses, mas vacinem”, escreveu a gestora do município do Sul do Estado

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), de 59 anos, recebeu a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira, 29, e publicou o momento nas redes sociais com fotos e vídeos da imunização. A gestora não vacinou antes já que na metade do mês havia vacinado contra a influenza, e a recomendação das autoridades de saúde é uma diferença de 15 dias entre as vacinas. “Dia especi...