Vida Urbana Jantar com peixe e bebidas termina em morte a pauladas em Gurupi Suspeito de matar vítima a pauladas é preso em casa horas depois e confessa crime, segundo a Polícia Militar

A Polícia Militar em Gurupi prendeu um homem de 47 anos suspeito de ter matado outro, de 41 anos de idade a pauladas por volta das 2h45 deste sábado, no Jardim Eldorado, em Gurupi, sul do Tocantins. Segundo o relatório policial, uma testemunha do crime que chamou os policiais afirmou ter recebido os dois envolvidos por volta das 16 h em sua casa, onde serviu como j...