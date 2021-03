Vida Urbana Jaguatirica é encontrada em telhado de residência em Tocantínia Acionada para auxiliar na captura, a PM informou que como o animal estava muito estressado e assustado os militares afugentaram o felino para uma região de mata ciliar próxima

Uma jaguatirica atraiu a atenção da população quando se alojou no telhado de uma residência em Tocantínia. O caso aconteceu nesta terça-feira, 23, e a Polícia Militar (PM) foi acionada, por volta das 13 horas, para auxiliar na retirada do felino. Nas imagens recebidas pelo Jornal do Tocantins, a jaguatirica estava na beira do telhado. Conforme a PM, ao chegar no end...