Vida Urbana Júri de homem acusado de ter matado empresário na Palmas Brasil será segunda, 21 Sessão começa às 8h20 de segunda-feira com o julgamento de Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente, apontado como o atirador que matou empresário Elvisley Costa de Lima em janeiro de 2020

A sessão do Tribunal do Júri designada para a segunda-feira, 21 de fevereiro, a partir da 8h20 irá julgar a acusação contra Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, de 47 anos. Ele é acusado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) de ter recebido R$ 25 mil do empresário Bruno Teixeira Cunha para executar o empresário Elvisley...