Vida Urbana Júri condena a 6 anos de prisão acusado de matar e esquartejar em Brejinho de Nazaré Thiago Ribeiro dos Santos, de 22 anos, acabou condenado por homicídio simples e absolvido do crime de ocultação de cadáver. Comparsa Rodrigo Alves dos Reis, de 27 anos, ainda vai a julgamento

O Tribunal do Júri condenou durante sessão realizada em Porto Nacional, das 9h às 17h, Thiago Ribeiro dos Santos, de 22 anos, pelo assassinato de Douglas Ferreira Gomes, cometido no dia 19 de abril de 22 anos, em Brejinho de Nazaré. Também réu por ter participado do crime, Rodrigo Alves dos Reis, de 27 anos, será julgado em outra sessão, por ter sido separado do pro...