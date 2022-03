Vida Urbana Júnior Geo, relator do impeachment de Carlesse, comenta renúncia do governador afastado “Ele está tentando talvez ter direitos políticos ou para que a imagem não fique tão desgastada, ciente de que o caminho natural das coisas era promover sua cassação”, afirmou o deputado

Júnior Geo (PROS), relator do projeto de impeachment do governador afastado, Mauro Carlesse (PSL), afirmou ao Jornal do Tocantins que, em sua opinião, por mais que a carta de renúncia não cite que Carlesse tenha cometido algum crime, ele não teria renunciado ao cargo se fosse inocente. “Ele está tentando talvez ter direitos políticos ou para que a imagem não fique tão d...