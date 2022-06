Vida Urbana Itens de cesta básica tem variação de até 151% em Paraíso Pesquisa realizada pela fiscalização do Procon identificou o sal de cozinha vendido em alguns lugares por R$ 1,19 e em outros por R$ 2,99

Uma pesquisa realizada em seis estabelecimentos de Paraíso, centro-oeste do Estado, na terça-feira, 31, pela equipe de fiscalização do Procon Tocantins, apontou uma variação de até 151% em itens de cesta básica. De acordo com o Órgão de Defesa, a fiscalização encontrou variação de preço em pelo menos 45 itens de produtos de alimentação, hortifrutigranjeiros, higiene e...