Vida Urbana Isolamento social pode prejudicar desenvolvimento da fala de crianças, alertam especialistas Alterações no sono e no comportamento também podem aparecer

O isolamento social – medida adotada para combater a propagação do novo coronavírus – pode trazer alguns prejuízos no desenvolvimento da fala e linguagem das crianças obrigadas a ficar em casa devido à pandemia, alertam especialistas. “Principalmente pela falta de estímulos ambientais e sociais que estavam anteriormente expostas, como por exemplo, na escola, saída com a...