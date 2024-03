Vida Urbana Isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos é aprovada no Senado Texto vai para votação dos deputados federais, segundo divulgou a Agência Brasil. Regra irá atingir cinco estados, incluindo o Tocantins, onde a isenção tem normas diferentes

Na quarta-feira (13) o Senado aprovou proposta de emenda constitucional, em dois turnos, que isenta veículos com mais de 20 anos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Conforme o site Agência Brasil, o texto vai para análise da Câmara dos Deputados. Segundo a Agência, além do Tocantins, a regra irá atingir outros quatro estado...