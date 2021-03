Vida Urbana Irmã do ex-prefeito Moisés da Sercon morre em Miracema por complicações de Covid-19 Maruzia Costa da Silva morreu neste sábado, 13, no Hospital Regional de Miracema

A assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Tocantins Maruzia Costa da Silva morreu neste sábado, 13, em Miracema, após três dias internadas para tratamento da Covid-19, no Hospital Regional de Miracema. Maruzia era irmã do ex-prefeito de Miracema, Moisés Costa, o Moisés da Sercon, assassinado em 2018. Desde 2016 ela assessora o deputado estadual Nilton Franco (...