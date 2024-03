O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbano (IPTU) 2024 em Palmas, se encerra nesta sexta-feira (15). Em caso de atraso, o proprietário fica sujeito ao pagamento de multas, juros e correção monetária em cima do valor não pago.

A prefeitura ressalta que os carnês do IPTU 2024 foram enviados via Correios para os endereços dos imóveis, onde há construção, e não lotes vagos. Mas, os boletos podem ser acessados no site da Prefeitura de Palmas, no menu Serviços. É preciso ter o Código de Cadastro de Imóveis (CCI) do imóvel.

Caso o proprietário não o tenha, pode acessar “Pesquisar CCI”, onde é possível buscar o número pelo endereço novo ou antigo, informando o CPF do proprietário do imóvel.

Com relação aos descontos, a prefeitura destaca que o contribuinte que escolher o pagamento à vista ou que tenha terminado o ano de 2023 com seus tributos quitados com a Prefeitura de Palmas recebe 10% de desconto. E para quem se inscreveu no programa Palmas Solar até 30 de outubro do ano passado, o desconto pode chegar a 60%, dependendo dos requisitos atendidos.

"A Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip) já estão inclusas no carnê do IPTU. Vale ressaltar que o recurso arrecadado pelo Município com o pagamento do IPTU retorna ao cidadão na forma de obras e serviços", explica a pasta.

Para mais informações acesse aqui

Confira o calendário Fiscal do IPTU e taxas

Parcela única ou 1ª parcela - 15 de março de 2024;

Parcela 02 - 15/04/2024

Parcela 03 - 15/05/2024

Parcela 04 - 17/06/2024

Parcela 05 - 15/07/2024

Parcela 06 - 15/08/2024

Parcela 07 - 16/09/2024

Parcela 08 - 15/10/2024

Parcela 09 - 18/11/2024

Parcela 10 - 16/12/2024