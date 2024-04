Vida Urbana IPTU de Palmas: pagamento da segunda parcela vence nesta segunda-feira Contribuintes que não realizaram o pagamento à vista e optaram pelo parcelamento têm até esta segunda-feira (15) para quitarem parcela. Carnês podem ser gerados no site da prefeitura

A segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, vence nesta segunda-feira (15), conforme calendário divulgado pela Prefeitura de Palmas. De acordo com a prefeitura, 52.505 foram emitidos e enviados para os imóveis no início do ano. No dia 15 de março venceu o prazo para pagamento à vist...