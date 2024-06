Vida Urbana Investigado por manter mulher em cárcere privado é preso em Colinas do Tocantins Segundo a Polícia Civil, a vítima teria pegado o celular escondido do marido e chamado a polícia. O suspeito ainda foi autuado por manter rinha de galo e animais com sinais de maus-tratos

Um homem de 48 anos, investigado por manter a companheira em cárcere privado no município de Colinas do Tocantins é preso. Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), a vítima teria pegado o celular escondido do marido e chamou a polícia. Segundo a SSP, a mulher era agredida pelo marido e proibida de sair de casa. Ele é conhecido como 'Nagiba', além de agredi...