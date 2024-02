Um homem de 42 anos, identificado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com as iniciais E. R. E. S., investigado por suspeita de atropelar e matar um idoso em Araguaína, no ano de 2017, acabou preso na manhã desta segunda-feira, 29, no município de Filadélfia, no norte do Tocantins.

De acordo com informações divulgadas pela pasta, na tarde desta segunda, a prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Policiais civis da 34° Delegacia de Polícia Civil de Filadélfia, atuaram na ação, em apoio a 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP), de Araguaína.

A Segurança Pública informou que o homem é investigado pelo crime de homicídio, tipificado pelo artigo 121 do Código Penal. As investigações apontam que em dezembro de 2017, ele conduzia veículo automotor, sob efeito de álcool e teria atropelado e matado um idoso.

“No decorrer do trabalho investigativo, foi possível reunir elementos que evidenciam a conduta do autor, a qual corrobora com a tese de homicídio praticado no transito”, informou o delegado Charles Arruda, por meio da assessoria da SSP.

O homem acabou encaminhado à Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína e em seguida recolhido à unidade penal do município.