O governo do Tocantins divulgou que a revitalização do Museu Histórico do Tocantins - Palacinho é um dos finalistas da 33ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Nesta edição, 121 finalistas concorrem a 12 prêmios individuais de R$ 20 mil.

"A premiação visa agraciar atividades realizadas no campo da preservação e conservação de bens culturais do Brasil. Neste ano, houve um recorde de inscrições, com 515 ações participantes", diz o comunicado da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

A revitalização do museu, em 2019, segundo a Adetuc, "foi resultado de parceria público-privada, envolvendo diversas pastas da gestão estadual e representantes de vários segmentos da sociedade reunidos na Associação Amigos do Palacinho. Sua reinauguração ocorreu em novembro, após reforma física e definição do novo plano museal".

Investigação

A reforma do Palacinho é uma das obras investigadas dentro da Operação Via Avaritia, da Polícia Civil, que mira um contrato de R$ 29.259.562,44, assinado pela Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação com a empresa Prime Construções, em fevereiro do ano passado, para manutenção em prédios públicos. Entre prédios públicos, estavam o Palacinho e a Casa Branca, a residência oficial do governador, entre outros.

A operação Via Avaritia está parada desde a extinção da antiga Delegacia de Repressão a Crimes e Maior Potencial Contra a Administração Pública (Dracma) e a remoção dos delegados que encabeçavam a investigação em novembro de 2019. O inquérito principal da Via Avaritia agora é conduzido pelo delegado Amaury Santos Marinho Junior. Ao assumir o caso no dia 8, pediu mais 45 dias de prazo para a elaboração do relatório circunstanciado.

O inquérito apura uso de recursos públicos, sem a contraprestação ou em desconformidade com o pactuado em contrato de obras de manutenção e conservação de bens imóveis; lavagem de capital através do uso de “empresas de fachada” e “contratos de gaveta”, modalidades utilizadas no branqueamento de dinheiro, além de constituição de Organização Criminosa.

O Palacinho foi o primeiro edifício construído em Palmas e a primeira sede do Poder Executivo do Governo do Tocantins. Foi transformado em Museu, atualmente sob a gestão da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). O local está fechado para visitação em razão da pandemia.