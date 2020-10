Nesta quarta-feira, 7, durante a cerimônia de posse da nova Diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, (ABIH), realizada no Hotel 10, na Capital, e que nomeou Marcos Kochi como presidente da entidade, os investidores Nuno Vasconcelos e Alexandre Rodrigues do parque temático Hopi Hari anunciaram o estudo de um investimento de pelo menos R$ 2 bilhões em uma unidade do empreendimento em Palmas.

Vasconcelos falou que o projeto é para ser realizado de 10 a 15 anos, por meio da parceria entre a empresa Brodway, o Hopi Hari e mais alguns investidores, e relatou encantamento com as belezas do Tocantins e principalmente da Capital. “Escolher Palmas como um local de implantação desse grande projeto, vai além da cidade ter um espaço territorial bom para ser explorado e também de ter um lago que podemos utilizar muito no projeto, mas a intenção maior é fazer com que a cultura local seja promovida e que o turismo do Tocantins seja roteiro mundial de visitação.”, explicou.

A unidade do parque temático é para ser implantadaa em uma área de mais de 10 mil hectares, e com a intenção de ser um ecoresort, para poder utilizar todo o aporte grande de água que a cidade possui, com o Parque, o Centro de Convenções e até campo de golf.

ABIH

Marcos Kochi irá atuar como presidente da ABIH até o final de 2023, assim como os demais membros da diretoria executiva da associação. Kochi comentou que o Turismo do Tocantins vive um momento novo e que com a pandemia do Covid-19 o cenário pede criatividade e muito empenho para uma grande retomada do setor no Estado. “Precisamos retomar a ocupação dos hotéis, e isso pode ser feito com a realização de eventos, tendo o apoio de grandes empresários, e o Hopi Hari é um dos exemplos positivos que irão fazer com que o Turismo do Tocantins volte a ser referência e cresça cada vez mais.”, disse.