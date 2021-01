Vida Urbana Internações por Covid-19 crescem 15,8% nos 10 primeiros dias de 2021 no Tocantins Boletim da SES desta segunda também confirma 90.536 casos, uma alta de 3% em relação ao dia 1º de janeiro

Entre o dia 1º de janeiro deste ano e esta segunda-feira, 11, o número de pacientes internados no Tocantins por complicações da Covid-19 cresceu 15,8%, segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). No mesmo período, o número de casos confirmados e o de mortes pela doença, subiu apenas 3% e 3,1%, respectivamente. O órgão informa nesta segunda-feira, 11, co...