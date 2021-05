Vida Urbana Interior segue sem segunda dose da CoronaVac pelo menos por mais uma semana, diz SES Pelo menos 60 cidades tocantinenses estão sem a segunda dose, mas secretaria da saúde prevê distribuição após reuniões com municípios nos dias 26 e 27

Moradores de pelo menos 60 cidades do Estado que estão aguardando a segunda dose da vacina Corona Vac ainda vão esperar o imunizante por mais uma semana. Esta é a previsão da Secretaria Estadual da Saúde (SES) que informou ao JTo ter agendado para a quarta-feira, 26, e na quinta-feira, 27, feitas reuniões com os municípios que estão com dificuldade para aplicação d...